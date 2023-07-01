Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав четырех районов Киева - Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского.

В частности, в Святошинском районе сняли с должности Сергея Павловского, а в Деснянском - Дмитрия Ратникова.

Связано это, вероятно, со скандалами о ненадлежащем состоянии укрытий.

Ранее решение о снятии этих чиновников, а также некоторых других, было принято на СНБО.

Как писала "Страна", в Киеве назревает очередной коррупционный скандал, связанный с обустройством убежищ после закупки лавочек и дверей по завышенным ценам.

Ранее в Днепровском районе Киева закупили для укрытий барабаны почти на миллион гривен и овощерезки - на 1,5 млн. Позже в Киеве разорвали договор о закупке барабанов в бомбоубежища.

Напомним, ранее глава КГГА Кличко, глава КГВА Попко и главы РГА получили выговоры в связи с недоступностью или плохим состоянием укрытий в столице. Хотя ходили слухи о скорой отставке мэра.

Почему этого не случилось, мы ранее подробно анализировали.

Тем временем война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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