В Киеве уволили охранника магазина, который назвал Киев русскоязычным городом.

"Этого сотрудника сразу же уволили. В нашей компании он больше не работает", - сообщила менеджер на горячей линии.

Напомним, что ранее в сети опубликовали видео, на котором охранник магазина "Конфискат" на станции метро Лесная в Киеве заявил, что "Киев - русскоязычный город".

Покупатель ему ответил, что им "займется СБУ".

Напомним, школьную учительницу математики из Днепра оштрафовали на 3400 гривен за преподавание на русском языке.

Ранее мы писали, что в Броварах клиентка возмутились тем, что ее обслуживали на русском языке в магазине одежды.

А в начале июня нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык в эфире телеканала "Киев". После чего, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что таким, как Бужанский, "не место в политике и в Украине".

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

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