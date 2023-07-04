В Днепре учительницу оштрафовали на 3400 гривен за преподавание на русском языке
Школьную учительницу из Днепра оштрафовали на 3400 гривен за преподавание на русском языке. Решение принял языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода".
Речь идет об учительнице математики школы №126, которая в апреле начала вести онлайн-урок на русском языке.
Это возмутило одну из школьниц, которая сообщила своим родителям, а те пожаловались на учительницу директору. Дело дошло и до омбудсмена.
Причем остальной класс поборников украинизации не поддержал. Родители девочки говорят, что их дочь начали травить одноклассники, а родителей удалили из чата класса.
"Надеюсь, что этот случай станет очередным напоминанием гражданам Украины, осуществляющим профессиональные функции в разных сферах, в частности, образовании, торговле, транспорте, о том, что необходимо обязательно соблюдать языковой закон. Я как уполномоченный по защите государственного языка всегда буду стоять на стороне языковых прав граждан Украины, которые в условиях войны требуют уважительного отношения к себе и своим языковым правам", – сказал Тарас Креминь.
Напомним, ранее языковой омбудсмен попросил убрать русский язык из паспортов старого образца.
Как мы писали, мэр Харькова Игорь Терехов оспорил в суде повторный штраф мовного омбудсмена за русский язык в соцсетях. После того, как суд отменил штраф Терехова за русский язык в соцсетях, мовный омбудсмен Кремень заявил, что подаст апелляцию.