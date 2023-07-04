Школьную учительницу из Днепра оштрафовали на 3400 гривен за преподавание на русском языке. Решение принял языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода".

Речь идет об учительнице математики школы №126, которая в апреле начала вести онлайн-урок на русском языке.

Это возмутило одну из школьниц, которая сообщила своим родителям, а те пожаловались на учительницу директору. Дело дошло и до омбудсмена.

Причем остальной класс поборников украинизации не поддержал. Родители девочки говорят, что их дочь начали травить одноклассники, а родителей удалили из чата класса.

"Надеюсь, что этот случай станет очередным напоминанием гражданам Украины, осуществляющим профессиональные функции в разных сферах, в частности, образовании, торговле, транспорте, о том, что необходимо обязательно соблюдать языковой закон. Я как уполномоченный по защите государственного языка всегда буду стоять на стороне языковых прав граждан Украины, которые в условиях войны требуют уважительного отношения к себе и своим языковым правам", – сказал Тарас Креминь.

Напомним, ранее языковой омбудсмен попросил убрать русский язык из паспортов старого образца.

Как мы писали, мэр Харькова Игорь Терехов оспорил в суде повторный штраф мовного омбудсмена за русский язык в соцсетях. После того, как суд отменил штраф Терехова за русский язык в соцсетях, мовный омбудсмен Кремень заявил, что подаст апелляцию.