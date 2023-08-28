В Киеве полковник СБУ застрелился в своем рабочем кабинете.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете с огнестрельным ранением головы был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев. Сотрудник СБУ застрелился из пистолета Макарова, это было его табельное оружие", - рассказал источник.

Он также добавил, что в кабинете рядом с телом была найдена предсмертная записка в виде рапорта, адресованная главе СБУ Василию Малюку.

В ней было указано, что в своей смерти Бакаев просит винить свое руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.

"На данный момент следствие устанавливает мотивы самоубийства, допрошены уже несколько сотрудников СБУ", - добавил источник.

Предсмертная записка Бакаева

В июле мы писали, что в Черновицкой области сотрудник СБУ совершил самоубийство в служебном кабинете.

А в июне в Николаевской области военнослужащий, имеющий воинскую специальность снайпера, на почве ревности застрелил троих человек, а потом покончил с собой.