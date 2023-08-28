В пресс-службе СБУ прокомментировали "Стране" информацию о самоубийстве полковника спецслужбы в своем рабочем кабинете.

"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции.

Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования", - заявили "Стране" в СБУ.

Напомним, как мы сообщали со ссылкой на источники, в Киеве полковник СБУ застрелился в своем рабочем кабинете. Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете с огнестрельным ранением головы был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев. Сотрудник СБУ застрелился из табельного пистолета Макарова.

В июле мы писали о похожем случае в Черновицкой области. Тогда сотрудник СБУ совершил самоубийство в служебном кабинете, вернувшись в него уже вечером после работы под надуманным предлогом. Мотивы этого суицида неизвестны.