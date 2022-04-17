Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу с контр-адмирала до вице-адмирала (второе по значимости звание в морской табели о рангах).

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Ранее мы писали, что вечером 13 апреля в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России крейсеру "Москва" и на судне начался пожар.

На следующий день в Минобороны РФ заявили, что флагманский корабль Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. "Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Напомним, что война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.