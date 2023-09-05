Итоги поездки в регионы у линии фронта, помощь Запада и своё производство. Вечернее обращение Зеленского
Новое вечернее обращение Владимира Зеленского, в котором президент подвёл итоги своей поездки в прифронтовые регионы:
- сообщил, что все запросы от военных с передовой уже в работе у международников
- выразил благодарность военнослужащим и полевым медикам
- анонсировал поступление новой военной помощи и собственное военное производство в Украине
- сообщил о важных решениях в ближайшие дни.
Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.
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