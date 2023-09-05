Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА
Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Соответствующий указ появился сегодня на сайте Офиса президента.
"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - написано в тексте указа.
Ранее мы писали, что Кириленко может возглавить Антимонопольный комитет вместо Ольги Пищанской, которую продвигают на главк Фонда госимущества.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию, что новым главой АМКУ хотят назначить донецкого губернатора.
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