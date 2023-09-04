Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение оперативно-тактической группировки "Донецк" в Донецкой области.

Видео встречи с военными Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Посещаем боевые бригады, защищающие Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов", - написал президент Украины.

Зеленский добавил, что за день посетил восемь бригад ВСУ.

Кроме того, президент побывал и в расположении украинских бойцов в Запорожской области, где посетил командные пункты боевых бригад в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Напомним, в августе Зеленский посетил расположение недавно введенного в бой корпуса ВСУ на Мелитопольском направлении.

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