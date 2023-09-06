Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в среду, 6 сентября:

Прокомментировал удар по Константиновке, где, по его словам, погибло 16 человек и более 30 раненых (МВД сообщало о 17 погибших). Рассказал о визитах в Киев госсекретаря США и премьера Дании. Сообщил о новых договоренностях по военной помощи, но подробностей не озвучил.

Напомним, после российского ракетного удара по рынку в Константиновке силы ГСЧС завершили спасательную операцию. Повреждено 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов на территории рынка.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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