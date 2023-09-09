Обнародована итоговая декларации саммита G20.

Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Приводим тезисы касательно Украины их, как мы писали ранее, долго не могли согласовать:

1. Группа двадцати в итоговой декларации признала различие взглядов и оценок ситуации в Украине среди членов сообщества;

2. Лидеры G20 призвали все государства соблюдать устав ООН и принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет.

3. Страны G20 в декларации саммита отметили решающее значение "мирного разрешения конфликтов и диалога".

4. G20 выступает против применения ядерного оружия или соответствующих угроз.

5. Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

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