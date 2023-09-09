Обнародованы пять тезисов по Украине из итоговой декларации саммита G20
Обнародована итоговая декларации саммита G20.
Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
Приводим тезисы касательно Украины их, как мы писали ранее, долго не могли согласовать:
1. Группа двадцати в итоговой декларации признала различие взглядов и оценок ситуации в Украине среди членов сообщества;
2. Лидеры G20 призвали все государства соблюдать устав ООН и принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет.
3. Страны G20 в декларации саммита отметили решающее значение "мирного разрешения конфликтов и диалога".
4. G20 выступает против применения ядерного оружия или соответствующих угроз.
5. Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России.
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