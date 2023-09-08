США будут работать над усилением международной поддержки Украины на саммите стран G20 ("Большой двадцатки") в Индии.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

В публикации говорится, что Йеллен выступит на пресс-конференции в Нью-Дели с заявлением о том, что "крайне важно продолжать предоставление своевременной финансовой помощи Украине посредством таких мер как кредитная программа МВФ в размере 15,5 млрд долларов и предложенная Евросоюзом программа поддержки на 50 миллиардов евро до 2027 года.

Также, в связи с выходом России из черноморской сделки по зерну, глава Минфина США призвала поддержать программу G20 "Глобальное сельское хозяйство и продовольственная безопасность" и Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН.

Саммит стран G20 пройдет 9 и 10 сентября.

Напомним, что Украины нет среди приглашённых на сентябрьский саммит G20 в Индии. Как заявляли в Индии, Украину не пригласили, так как она не входит в G20.

Ранее в МИД заявляли, что власти Украины работают со своими партнерами над тем, чтобы принять участие в саммите стран "Большой двадцатки".