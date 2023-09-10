Основная цель стран G20 ("Большой двадцатки") - обсуждение экономических вопросов и глобальных вызовов, поэтому тема войны в Украине на саммите в Индии не стала приоритетом.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Дели, отвечая на вопрос журналиста о том, не считает ли он поражением западных стран итоговое коммюнике саммита, в котором об Украине говорилось довольно нейтрально, пишет "Голос Америки".

"Главная задача - обсуждение экономических вопросов, глобальных проблем", - сказал президент Франции.

Макрон пояснил, что в G20 представлены страны с разными взглядами на многие вопросы, в том числе по теме Украины. По его словам, было бы неразумно блокировать принятие декларации саммита лишь потому, что консенсус по украинскому вопросу не был достигнут.

Накануне мы приводили пять тезисов из итоговой декларации саммита касательно Украины, которые долго не могли согласовать.

Отметим, что Украина раскритиковала итоговую декларацию саммита стран G20, где нет осуждения российского вторжения, а есть лишь призывы к дипломатии и установлению мира.

Кроме того, газета Financial Times считает, что итоговое заявление "Большой двадцатки" касательно войны в Украине стало "ударом по западному сообществу, которое весь последний год пыталось убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину".