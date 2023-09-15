Финляндия запретит въезд автомобилей на российских номерах - вслед за Литвой, Эстонией и Латвией.

Об этом сообщает местный портал Yle.

По его данным, официально решение должна сегодня объявить министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

В запрете будет несколько исключений. В частности, запрещен только въезд авто, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.

Ранее въезд зарегистрированных в РФ авто, согласно решению Еврокомиссии, уже запретили Латвия, Литва и Эстония.

А Финляндия заявляла, что въезд пока разрешен.

Мы писали о том, что в Эстонии предлагают конфисковать ввезенные автомобили на российских номерах.

А также, что Литва собирается конфисковывать у россиян автомобили при въезде.

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