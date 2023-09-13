Эстония 13 сентября с 10 утра запретила въезд в страну частных автомобилей с российскими номерами, поскольку они подпадают под действие санкций Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Эстония выполняет опубликованные Европейской комиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций, согласно которым странам Евросоюза запрещается впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

Что делать с машинами на российских номерах, которые уже находятся в стране, власти Эстонии пока не решили. Рассматривается возможность их конфискации.

Ранее границу для российских авто закрыла Латвия. В случае злостного неповиновения и отказа разворачиваться на границе возможна конфискация автомобиля.

Соответствующие новые рекомендации 8 сентября опубликовала Еврокомиссия. Сначала россиянам запретили ввозить в страны Евросоюза даже смартфоны, шампуни и туалетную бумагу.

Но позже правила были смягчены и под запретом остались только автомобили.

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