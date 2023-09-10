Россиянам запретили ввозить в страны Евросоюза личные автомобили, смартфоны, шампуни и туалетную бумагу. Гражданам РФ запрещается въезжать в Евросоюз на автомобилях с российской регистрацией, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт и, в таком случае, автомобиль подлежит конфискации.

Такое разъяснение опубликовала Еврокомиссия.

"Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство… происходит из россии или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России", - сказано в опубликованном документе.

То же самое касается и других личных вещей, которые запрещено импортировать из России в страны ЕС: ноутбуки, смартфоны, косметика, чемоданы, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни. Под запретом также туалетная бумага, шампуни, зубные пасты.

После появления разъяснений Еврокомиссии о конфискации автомобилей россиян, посольство РФ в Финляндии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну на машинах с российскими номерами.

Ранее мы писали, что США ввели запрет на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. В целом под американские ограничения на экспорт в РФ и Беларусь попали 1224 позиций.

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