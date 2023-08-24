Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Flickr

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против запрета для российских артистов выступать в Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Русская культура - это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить," - заявил Шольц во время встречи с жителями Мюнхена.

Канцлер ФРГ считает, что есть немало россиян, не согласных с политикой главы Кремля Владимира Путина. При этом он говорит, что пропагандисты, поддерживающие вторжение в Украину, вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

Ранее мы рассказывали о скандале, который возник в Германии, когда украинские музыканты отказались выступать на одной сцене с российской оперной певицей Анной Нетребко.

Отметим, что из солидарности с украинцами на одной сцене с Анной Нетребко отказалась выступать и российская группа Pussy Riot.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года миланский театр "Ла Скала" открыл сезон оперой Мусоргского "Борис Годунов", несмотря на протесты украинского посольства.

Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что любит русскую оперу.

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