Спустя несколько дней Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно того, как странам - членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров.

12 сентября ЕК обновила интерпретацию ст. 3i: теперь на вопрос "Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, перечисленные в приложении XXI, в том числе в рамках туристических поездок?" не следует категоричный ответ "нет", как несколько дней назад.

Теперь Еврокомиссия призвала национальные органы стран союза оценивать отдельно каждый случай.



Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому россиянам запретили ввозить в страны Евросоюза личные автомобили, смартфоны, шампуни, туалетную бумагу и многое другое.

Гражданам РФ запрещается въезжать в Евросоюз на автомобилях с российской регистрацией, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт и, в таком случае, автомобиль подлежит конфискации.

"Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство… происходит из россии или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России", - сказано в опубликованном документе.

То же самое касается и других личных вещей, которые запрещено импортировать из России в страны ЕС: ноутбуки, смартфоны, косметика, чемоданы, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни. Под запретом также туалетная бумага, шампуни, зубные пасты.

После появления разъяснений Еврокомиссии о конфискации автомобилей россиян, посольство РФ в Финляндии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну на машинах с российскими номерами.