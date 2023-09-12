Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что в республике будут конфисковывать автомобили и личные вещи россиян при въезде на ее территорию. Это соответствует последними рекомендациями Еврокомиссии.

Слова чиновницы приводит Lrt.

"Те автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами, потому что это их функция, это работа и ответственность таможенных органов", — сказала Билотайте.

Конфискации будут подлежать как автомобили с регистрацией в России, так и с российскими номерами. Мера будет распространяться не только на россиян, но и на всех граждан ЕС. Однако она не затронет тех, кто едет транзитом через Калининград. Но для этого нужно иметь транзитную визу или другие документы.

Ранее мы рассказывали, что согласно разъяснениям Европейской комиссии, у граждан России при въезде в страны Евросоюза могут конфисковать любые товары, подпадающие под эмбарго - от автомобиля до смартфона. Всего в списке значатся более 160 позиций, включая даже туалетную бумагу.

Мы также писали, что США ввели запрет на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники.