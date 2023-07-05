Конституционный суд Украины признал неконституционными положения Таможенного кодекса касательно санкций за контрабанду. КСУ пришел к выводу, что штрафы и мгновенная конфискация товаров, ввезенных в страну как контрабанда, не соответствуют Конституции. Суд постановил, что "такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (праве собственности)".

Об этом говорится в решении на сайте суда.

Решение было принято на пленарном заседании Второго сената суда 5 июля 2023 года. В результате рассмотрения конституционных жалоб, поданных Душенькевичем Анатолием Владимировичем, Франком Андреем Владимировичем и Ярош Ириной Николаевной, было выявлено, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют принципам демократического общества и верховенству права.

Согласно санкциям статьи 483, лица, перемещающие товары через таможенную границу с сокрытием от контроля, подлежат штрафу в размере 100% стоимости товаров с последующей конфискацией этих предметов.

Однако авторы конституционных жалоб утверждали, что такой подход делает невозможной индивидуализацию юридической ответственности и не учитывает характер противоправных действий, форму вины, а также обстоятельства, которые могли бы смягчить или отягчить ответственность нарушителей таможенных правил.

В своем решении Конституционный суд указал, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права. Решение КСУ может повлечь за собой изменения в системе санкций за контрабанду товаров в Украине и возможные пересмотры законодательства.

Ранее мы сообщали, что западные медиа выпускали материалы о потоках контрабандного оружия из Украины.

В МИД потребовали провести расследование по поводу одной из таких статей.