Во Львовской области 46-летний местный житель пытался незаконно вывезти из Украины несколько тысяч таблеток для улучшения половых функций у мужчин на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники заметили грузовик, который попытался пересечь границу в еще закрытом пункте пропуска в Нижанковичах. По данным пограничников, 46-летний житель Львовской области попытался незаметно выехать в Польшу. Мужчину задержали возле будущего пункта пропуска Нижанковичи - Мальховице. Под грузовиком пограничники заметили три прикрепленных к днищу ящика с медикаментами.

В Госпогранслужбе не указывают, какие именно медикаменты они обнаружили. Однако, судя по опубликованным фото, можно сделать вывод, что речь идет о таблетках Cenforce. Это препарат для лечения потенции на начальных стадиях, укрепления эрекции и повышения общей половой активности у мужчин. Цена одной упаковки колеблется от 250 до 300 гривен.

Пограничники подсчитали, что контрабандист хотел вывезти около 4 тысяч блистеров. Сотрудники таможни составили протокол, а таблетки изъяли. Предварительная стоимость товара составляет 1 млн 148 тысяч грн.

Ранее мы писали, что в прошлом году гражданин Кувейта пытался вывезти из Киева в Турцию целый чемодан "наркотических" таблеток.

Также "Страна" рассказывала, что в Одессе арестовали банду контрабандистов стероидов.