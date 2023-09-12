Латвия перестала впускать на территорию страны автомобили с российской регистрацией.

Это произошло после разъяснений Еврокомиссии по введенным санкциям, сообщает Delfi.

Решение вступило в силу сегодня с 18.00.

В случае злостного неповиновения и отказа разворачиваться на границе возможна конфискация автомобиля.

Владельцев авто также предотвратили повторные попытки въехать через другие пункты пропуска.

Проезд из ЕС в Россию на легковых авто с российской регистрацией остается разрешенным, если они не задекларированы как товар.

Сообщалось, что 10 сентября россиянам запретили ввозить в страны Евросоюза личные автомобили, смартфоны, шампуни и туалетную бумагу.

Гражданам России также запрещается въезжать в Евросоюз на автомобилях с российской регистрацией, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт и, в таком случае, автомобиль подлежит конфискации.

Спустя несколько дней Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно того, как странам - членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров.

12 сентября ЕК обновила интерпретацию ст. 3i: теперь на вопрос "Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, перечисленные в приложении XXI, в том числе в рамках туристических поездок?" не следует категоричный ответ "нет", как несколько дней назад.

Теперь Еврокомиссия призвала национальные органы стран союза оценивать отдельно каждый случай.

Ранее сообщалось, что Литва собирается конфисковывать у россиян автомобили при въезде в страну.