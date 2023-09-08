Правительство Финляндии решило больше не предоставлять статус временной защиты и вид на жительство гражданам третьих стран, которые выехали из Украины.

Решение опубликовано на сайте финского правительства.

Сообщается, что Финляндия не будет предоставлять временной защиты гражданам третьих стран, если они не получили во время своего пребывания в Украине международной защиты или вида на жительство.

После начала войны Финляндия приняла решение предоставлять защиту и гражданам третьих стран, которые покинули Украину из-за войны, но до того не имели международной защиты или постоянного вида на жительство в Украине.

Принятое постановление не повлияет на уже принятые решения о предоставлении статуса временной защиты или выдачи видов на жительство, а одобренные ранее виды на жительство действительны до 4 марта следующего года.

Весной мы рассказывали, что Евросоюз намерен пересмотреть правила приостановки действия безвизового режима въезда в ЕС для граждан третьих стран из-за многочисленных попыток остаться в Европе.

Тем временем Чехия продлила запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам еще на год.