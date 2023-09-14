Автомобили с российскими номерами в Эстонии должны быть конфискованы.

Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс изданию ERR.

"Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Может быть, в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?" — заявил Ляэнеметс.

Напомним, въезд авто на российских номерах в Эстонию запрещён со вчерашнего утра. Страна выполняет опубликованные Европейской комиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций, согласно которым странам Евросоюза запрещается впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

Как мы сообщали, Латвия тоже больше не пропускает на свою территорию автомобили с российской регистрацией.

Кроме автомобилей Еврокомиссия также запретила россиянам ввозить в страны Евросоюза смартфоны, шампуни, туалетную бумагу и другие товары.