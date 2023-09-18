Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретятся в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября.

Об этом сообщает Польское радио.

Встреча состоится на полях Генассамблеи ООН.

Дуда сообщил, что планируется обсуждение экспорта украинского зерна, который Польша в одностороннем порядке заблокировала.

Президент Польши заявил, что Польша пытается помочь Украине, но продажи ее агропродукции в Польше - не в интересах Варшавы.

Варшава заявляет, что не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

Киев планирует уже сегодня подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу односторонних запретов Польши, Словакии и Венгрии на импорт украинской агропродукции. Власти также обдумывают возможные ответные меры, если к пятнице ограничения не будут сняты.

В Украине уже заявили, что не ожидали жесткой риторики Польши по вопросу зерна. По словам вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Польша и Украина всегда конкурировали на зерновом рынке, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения от Варшавы.