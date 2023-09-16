Украина не ожидала, что риторика Польши по зерновому вопросу будет настолько жёсткой.

Об этом заявила вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Рада".

"Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны", - сказала Стефанишина.

Она признала, что Польша и Украина всегда конкурировали на зерновом рынке, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения от Варшавы.

Стефанишина также выразила надежду, что Брюссель и некоторые "отдельные столицы" поддержат позицию Киева.

Ранее Польша запретила импорт зерна из Украины, несмотря на отмену такого запрета со стороны ЕС.

После этого Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария также договорились о продлении эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о "мошенничестве" с вывозом украинского зерна.