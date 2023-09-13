Правительство Болгарии выступило за снятие запрета на импорт украинского зерна, но в обмен на дополнительную компенсацию для своих фермеров.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявил премьер-министр страны Николай Денков, импорт украинского зерна может снизить цены на главные продукты для конечных потребителей. Также, по его словам, это поможет выполнить критерии присоединения Болгарии к еврозоне и увеличить поступления в бюджет.

Однако болгарский министр сельского хозяйства Кирилл Ватев накануне заявил, что его ведомство будет выступать за продление запрета, предупредив о жестоких протестах, если он будет отменен.

Между тем сегодня в Венгрии заявили, что договорились с Румынией, Словакией и Болгарией не только о продлении эмбарго на украинскую сельхозпродукцию после 15 сентября, но и расширении ее перечня.

А в Еврокомиссии уже внесли представление о продлении запрета на импорт украинской агропродукции в пять восточноевропейских стран (минуя Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию) после 15 сентября.

В связи с этой ситуацией Украина грозит подать иск во Всемирную торговую организацию по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле).