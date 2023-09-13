В Еврокомиссии внесли представление о продлении запрета на импорт украинской агропродукции в пять восточноевропейских стран (минуя Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию) после 15 сентября.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Документ внес глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Михаэль Гегер.

В нем указано, что предложение основывается на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен на украинское продовольствие, невозможности хранения зерна в соседних с Украиной странах и росте украинского экспорта в другие страны ЕС, минуя Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию.

Срок новых предлагаемых ограничений не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Венгрии заявили, что договорились с Румынией, Словакией и Болгарией не только о продлении эмбарго на украинскую сельхозпродукцию после 15 сентября, но и расширении ее перечня.

Ранее о продлении запрета на импорт продовольствия говорила и Польша.

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