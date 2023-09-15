В ночь на 16 сентября Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна. Он вступает в силу в полночь.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам по всей Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – объявил Моравецкий в прямом эфире польского ТВ под гром аплодисментов сторонников "Права и Солидарности".

Отметим, что сегодня Еврокомиссия отменила общеевропейский запрет на импорт украинского зерна, поэтому Польша принимает решение на национальном уровне.

Ранее в Венгрии заявили, что договорились с Румынией, Словакией и Болгарией не только о продлении эмбарго на украинскую сельхозпродукцию после 15 сентября, но и расширении ее перечня.

В ответ Украина угрожала подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европу.

В то же время правительство Болгарии готово снять запрет на экспорт украинского зерна в обмен на компенсации фермерам.