Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Подтвердил освобождение Андреевки на Бахмутском направлении. Также, по его словам, идут активные действия в районах Клещеевки, Курдюмовки, Опытного и Водяного.

Рассказал о разговоре с главой Еврокомиссии, которая сообщила, что ограничения ЕС на украинскую аграрную продукцию отменены. При этом пообещал "цивилизованный ответ" тем соседям, которые примут "несоседские" решения.

Сообщил о совещании по защите интересов Украины в ЕС и заседании ставки, где докладывали о ситуации на фронте и с производством снарядов.

Рассказал о совещании с антикоррупционными органами по теме уничтожения олигархических влияний в Украине.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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