В госбюджете 2024 года более 1,5 триллиона гривен заложат на оборону. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины опубликовал новое вечернее обращение.
Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:
- Рассказал о совещании, посвященном госбюджету на 2024 год. По его словам, минимум 1,6 трлн гривен будет выделено на оборону. Он также пообещал дополнительные средства на медицину и образование, индексацию пенсий и повышение минимальных зарплат.
- Сообщил о заседании военного кабинета, но подробностей не привел.
- Рассказал о совещании, посвященном интеграции в ЕС и НАТО.
Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.
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