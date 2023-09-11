Помощь из Германии и цифровой учёт. Появилось вечернее обращение Зеленского
Появилось новое вечернее обращение президента.
Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:
- Сообщил, что Германия готовит усиленный пакет помощи – об этом сегодня говорила приехавшая в Киев глава МИД ФРГ Бербок. По словам президента, другие страны тем временем готовят системы ПВО для Украины.
- Рассказал о совещании, посвященном обеспечению ВСУ и прозрачности этого обеспечения. Для этого учет должен быть цифровизирован.
- Сообщил о совещании с правоохранителями по усилению наказания для тех, кто "ставит свой кошелек выше государства".
- Прокомментировал удары россиян по Никополю, Очакову и другим населенным пунктам.
Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.
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