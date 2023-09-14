Совещание с Умеровым и встреча с еврейской общиной. Вечернее обращение Зеленского
Опубликовано новое вечернее обращение президента Украины.
Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:
- Сообщил о совещании с главой Минобороны Рустемом Умеровым. По его словам, обсуждавшиеся темы озвучит министр.
- Рассказал, что перенес советский День танкиста, который приходился на 10 сентября, на сегодняшний день.
- Сообщил о встрече с еврейской общиной Украины в связи с еврейским Новым годом.
Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.
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