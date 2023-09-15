Словакия в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна из Украины.

Об этом объявил Минсельхоз страны.

Запрет на ввоз зерна из Украины со стороны Словакии начнет действовать с полуночи, в ночь на субботу, 16 сентября.

Напомним, сегодня Еврокомиссия отменила общеевропейский запрет на импорт украинского зерна. Однако в интересах фермеров Польша запретила ввоз украинского зерна после разрешения Еврокомиссии.

Также аналогичный запрет ввела и Венгрия.

В то же время правительство Болгарии готово снять запрет на экспорт украинского зерна в обмен на компенсации фермерам.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сообщила, что ограничения ЕС на украинскую аграрную продукцию отменены. При этом президент пообещал "цивилизованный ответ" тем соседям, которые примут "несоседские" решения.

Ранее Украина угрожала подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европу.