В Польше заявили, что не пустят Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, передает TVN24.

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", - заявил Телус.

Он считает, что польское эмбарго на украинскую агропродукцию "строит возможность вступления Украины в Европейский Союз".

"На той базе, которая существует на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна", - сказал министр.

"Страна" еще в апреле писала, что в случае вступления Украины в ЕС, Киев станет не союзником Польши, а ее главным конкурентом. Как минимум в экономическом плане. И прогнозировали, что через некоторое время поляки станут одними из главных "евроскептиков" относительно вступления Украины в ЕС, выдвигая предельно жесткие условия Киеву на пути евроинтеграции.

На днях Польша запретила импорт зерна из Украины, несмотря на отмену такого запрета со стороны ЕС.

В Украине уже заявили, что не ожидали жесткой риторики Польши по вопросу зерна.