Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США в четверг, 21 сентября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника президента США.

Отмечается, что президент Украины выступит с речью в 10 утра по восточному времени во время встречи всех сенаторов в Капитолии.

Визит состоится в то время, когда Конгресс рассматривает просьбу Белого дома о дополнительной помощи Украине, но ее принятие остается под вопросом, поскольку Республиканская партия сильно разошлась во мнениях по этому вопросу, пишет CNN.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Владимир Зеленский во время поездки в Вашингтон не будет выступать перед Конгрессом, как в свой прошлый визит. При этом он посетит Капитолий, где проведет переговоры с "небольшими группами" конгрессменов.

В то же время накануне Белый дом подтвердил выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США в четверг 21 сентября. Выступление Зеленского пройдет после встречи с американским лидером Джо Байденом.

Отметим, что Зеленский направляется в Нью-Йорк, где в первой половине дня 19 сентября выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Ожидается, что президент примет участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине. Заседание Совбеза должно состояться 20 сентября.

Напомним, в последний раз Владимир Зеленский посещал США в декабре 2022 года. Та поездка стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России.