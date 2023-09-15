Президент США Джо Байден на следующей неделе примет в Вашингтоне Владимира Зеленского.

Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

"Президент Байден затем вернется в Вашингтон (из Нью-Йорка. — Ред.), чтобы принять президента Украины Зеленского здесь, в Белом доме, в четверг", — сказал Салливан.

По словам Салливана, это будет третья встреча президентов в Белом доме.

В прошлый раз Зеленский и Байден провели переговоры 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Тогда они обсудили вступление Украины в альянс и гарантии безопасности для Киева.

В последний раз Зеленский посещал США в декабре 2022 года. Та поездка стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита к американскому лидеру может выступить в Конгрессе США.