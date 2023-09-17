Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон не будет выступать перед Конгрессом, как в свой прошлый визит. При этом он посетит Капитолий, где проведет переговоры с "небольшими группами" конгрессменов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Издание добавляет, что Зеленский будет просить у президента США Джо Байдена дополнительной военной помощи.

Украинского президента ждут в Белом доме в этот четверг, 21 сентября. Он летит в США на заседании Генассамблеи ООН.

Напомним, в последний раз Владимир Зеленский посещал США в декабре 2022 года. Та поездка стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Также президент Украины в этом месяце посетит Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. В первой половине дня 19 сентября он выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи. Ожидается, что Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине. Заседание Совбеза должно состояться 20 сентября.

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