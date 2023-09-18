Украина планирует уже сегодня подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу односторонних запретов Польши, Словакии и Венгрии на импорт украинской агропродукции.

Об этом сообщил Bloomberg замминистра экономики Тарас Качка.

Власти также обдумывают возможные ответные меры, если к пятнице ограничения не будут сняты.

В частности, может быть запрещен импорт лука и яблок из Польши, а также автомобилей из Венгрии.

Сообщается, что эмбарго этих стран также замедлили транзит украинских товаров через их территорию в остальную часть ЕС.

В Польше явно не намерены отказываться от своей позиции и заявили, что не пустят Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

Напомним, ранее Польша запретила импорт зерна из Украины, несмотря на отмену такого запрета со стороны ЕС.

После этого Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария также договорились о продлении эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

В Украине уже заявили, что не ожидали жесткой риторики Польши по вопросу зерна. По словам вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Польша и Украина всегда конкурировали на зерновом рынке, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения от Варшавы.