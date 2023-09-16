Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о "мошенничестве" с вывозом украинского зерна. Об этом он заявил в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Мы вывозим зерно из Украины, но оно не попадает в Африку. А трейдеры здесь, в Европе, имея более дешевое, чем венгерское, румынское и польское зерно, вместо того чтобы покупать наше зерно, начинают покупать более дешевое украинское зерно. Бедные африканские дети не видят от этого ни килограмма хлеба. Так что здесь налицо мошенничество", - сказал премьер Венгрии.

По словам Орбана, ведутся "бои в Брюсселе", чтобы украинское зерно не могло ввозиться в страны Центральной Европы.

"И в этом зерновом вопросе это не европейские, не румынские, не польские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские интересы", - добавил Орбан.

Напомним, вчера Еврокомиссия сняла запрет на импорт украинского зерна в ЕС.

Но Польша, Венгрия и Словакия уже заявили, что не впустят зерно в свои страны. Пока такого запрета не ввели Румыния и Болгария.

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