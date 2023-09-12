Правящая партия Польши "Право и справедливость" выпустила антинемецкий агитационный ролик.

15 октября одновременно с парламентскими выборами в Польше пройдет референдум о повышении пенсионного возраста. Этой теме и посвящено видео.

На нем актер в роли немецкого дипломата из посольства ФРГ в Варшаве звонит основателю ПиС Ярославу Качиньскому и на ломаном польском языке с сильным немецким акцентом требует поговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который якобы хочет повысить полякам пенсионный возраст. Дипломат заявляет, что так уже было при бывшем премьер-министре Польши Дональде Туске, который сейчас является лидером крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

"Поляки будут решать этот вопрос на референдуме. Туска здесь больше нет. Те времена прошли", — резко отвечает послу Качиньский и бросает трубку.

Накануне "Право и справедливость" опубликовала еще одни предвыборный ролик, в котором пообещала не допустить импорта украинской агропродукции. Видео выложил премьер Матеуш Моравецкий. В нем он говорит, что Варшава не позволит "затопить себя украинским зерном" независимо от решения Еврокомиссии и продлит запрет на импорт агропродукции после 15 сентября.

Напомним, весной в Париже шли масштабные протесты из-за повышения пенсионного возраста.