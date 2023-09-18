Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской продукции.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины в Facebook.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров", – сказала первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко выразила надежду, что государства снимут свои ограничения с Украины, и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

"Украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов Евросоюза в сфере торговли неприемлемы, и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС", – говорится в сообщении министерства.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать участие в платформе по зерну из Украины.

Также стало известно, что Румыния продлит на 30 дней запрет на ввоз украинской продукции сельского хозяйства.