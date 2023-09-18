Польша, Венгрия и Словакия приняли решение бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угрозы Украины подать иск против них во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом сообщает польское агентство PAР со ссылкой на источники.

Во встрече должны были принять участие представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, Еврокомиссии и Украины.

"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО", - сообщил источник издания в ЕС.

Напомним, Украина не только планирует подать иск в ВТО, но и рассматривает введение собственных ограничений. В частности, может быть запрещен импорт лука и яблок из Польши, а также автомобилей из Венгрии.

Ранее в Польше пригрозили не пустить Украину в ЕС, если не будет решения по экспорту зерна.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о "мошенничестве" с вывозом украинского зерна.