Румыния продлевает запрет на ввоз украинской агропродукции ещё на 30 дней

Об этом сообщил премьер Марчел Чолаку.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать участие в платформе по зерну из Украины.

"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО", — сообщил источник издания PAР в ЕС.

Мы также сообщали, что в интересах своих фермеров Польша запретила ввоз украинского зерна после разрешения Еврокомиссии.

"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам по всей Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", — объявил премьер Польши Моравецкий.

Стало также известно, что сегодня Украина собирается подать жалобу в ВТО из-за эмбарго Польши, Словакии и Венгрии на импорт зерна.