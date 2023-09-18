Румыния продлит на 30 дней запрет на ввоз украинской продукции сельского хозяйства
Румыния продлевает запрет на ввоз украинской агропродукции ещё на 30 дней
Об этом сообщил премьер Марчел Чолаку.
Ранее Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать участие в платформе по зерну из Украины.
"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО", — сообщил источник издания PAР в ЕС.
Мы также сообщали, что в интересах своих фермеров Польша запретила ввоз украинского зерна после разрешения Еврокомиссии.
"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам по всей Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", — объявил премьер Польши Моравецкий.
Стало также известно, что сегодня Украина собирается подать жалобу в ВТО из-за эмбарго Польши, Словакии и Венгрии на импорт зерна.