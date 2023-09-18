Венгрия не просто продлила эмбарго на украинскую агропродукцию, а дополнительно запретила ввоз ещё 25 продуктов, ввоз которых ранее не блокировался, включая мясо.

Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка в интервью Politico.

"Эти произвольные запреты просто смешны. Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта", - сказал Качка.

Он говорит, что дополнительные запреты Венгрии носят в основном символический характер, поскольку Украина не экспортирует в данную страну много говядины или свинины.

Польша тоже расширила свой предыдущий запрет, включив в него украинские муку и корма.

"Это повлияет на значительную часть нашего экспорта", - отметил Качка.

А Словакия просто продлила ограничения, которые были введены её до того.

Тарас Качка считает, что позиция Венгрии и Польши создаёт проблемы для всего ЕС и наглядно показывает, что в блоке нет единства.

"На протяжении многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там сейчас нет единства", - сказал замминистра.

Он считает, что "весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнёрам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства".

Качка заявил, что, говоря о защите своих фермеров, Варшава лукавит, поскольку "польский запрет не поможет фермерам, он никак не повлияет на цены, потому что цены формируются глобально".

"То, что они делают, основано на общественном мнении", - считает чиновник.

Также министр заверяет, что Украина готова ввести систему экспортных лицензий на зерно "в реальном времени" и в нужный момент замедлить экспорт, чтобы не вызвать "цунами" на рынках в соседних странах.

Напомним, сегодня Киев планирует подать иск в ВТО и рассматривает введение собственных встречных ограничений. В частности, может быть запрещён импорт лука и яблок из Польши, а также автомобилей из Венгрии.

Ранее Польша запретила ввоз украинского зерна после разрешения Еврокомиссии.