Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский удивился решению Украины подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Словакию и Венгрию, которые вопреки решению ЕС в одностороннем порядке частично запретили экспорт украинской агропродукции.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству.

Войцеховский считает, что Украине не удастся доказать ущерб и выход из ситуации можно найти путём диалога.

"Я очень надеюсь, что мы решим эти вопросы путем диалога и взаимного согласия. Проанализировав все технические аспекты того, что предлагает Украина, я по-прежнему настроен оптимистично и все еще надеюсь на этот диалог", - заявил еврокомиссар.

Войцеховский заверил, что ЕС полностью отдает себе отчет в сложном положении Украины в условиях жестокой агрессии РФ, поэтому готов оказать ей свою помощь, но так, чтобы европейские фермеры были защищены.

Также он считает, что Украина не пострадала с точки зрения объемов экспорта, а за время запрета с начала мая до середины сентября этого года смогла нарастить транзит через четыре соседних страны.

По его словам, в этом 2023-2024 маркетинговом году Украина имеет для экспорта около 56 млн тонн зерна, или 4,7 млн ​​тонн в месяц. При этом разблокирование Россией Черного моря остается под вопросом, однако экспорт такого объема возможен и по суше. Например, в ноябре 2022 года по суше удавалось экспортировать 4,2 млн тонн в месяц.

В то же время министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил, что именно Европейская комиссия должна отреагировать и оценить ситуацию в отношении трех государств, которые пошли на односторонние меры.

"Мы должны помнить, в чем состоит главная цель, мы не должны упускать ее из виду. Наша цель - проявить солидарность с Украиной. Сейчас экспорт зерна - это очень важный для Украины доход. И это также очень важно для продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, нужно найти решение, при котором ЕС сможет продолжать оказывать поддержку экспорту зерновых из Украины, но в то же время не допустить разрушения единства внутри ЕС.

Напомним, в польском правительстве уже заявили, что жалоба Украины в ВТО не повлияет на решение Польши запретить ввоз украинского зерна.

А вчера и Румыния продлила запрет на ввоз украинской агропродукции ещё на 30 дней.