Жалоба Украины не производит впечатления на Польшу и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет польское издание PAP.

По его словам, Польша в любом случае будет помогать Украине в войне против России. Он отметил, что поражение Украины в войне будет также поражением Польши. Однако вопрос импорта зерна не может являться аргументом в других вопросах.

"Мы считаем, что наши действия по запрету импорта украинского зерна оправданы. Мы не позволим нарушить аграрный рынок Польши. Мы не меняем своего мнения по этому поводу и будем принимать меры для защиты польских фермеров", - заявил Мюллер.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния продлили запрет на украинскую аграрную продукцию.

Кроме того, в Польше пригрозили не пустить Украину в Евросоюз, если не будет решения по экспорту зерна.

Также Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать участие в платформе по зерну из Украины.

Тем временем Украина уже подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.

Между тем в США назвали запрет на ввоз украинского зерна суверенным решением стран Евросоюза.