США считают запрет на ввоз зерна из Украины суверенным решением стран Европы.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Кирби подчеркнул, что США не считают правильным давить на страны Европы из-за их суверенного решения.

"Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?" - сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что в Вашингтоне хотят видеть украинское зерно на мировом рынке. Кирби также призвал восстановить зерновую сделку.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия, а сегодня и Румыния продлили запрет на украинскую аграрную продукцию.

Кроме того, в Польше пригрозили не пустить Украину в Евросоюз, если не будет решения по экспорту зерна.

Также Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать участие в платформе по зерну из Украины.

Тем временем Украина уже подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.