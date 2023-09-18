В Болгарии фермеры блокируют дороги из-за отмены эмбарго на экспорт зерна из Украины.

Об этом пишут местные издания.

Сообщается, что заблокированы десятки автомагистралей и пограничных переходов.

Протестующие требуют запретить украинское зерно и продукты питания, а также срочно выплатить государственную помощь.

Кроме того, они призывают правительство уйти в отставку.

Также к протестам присоединились виноделы и пчеловоды. Ожидается, что во вторник, 19 сентября, протестующие со всей Болгарии соберутся на общенациональную акцию протеста в столице страны Софии.

Накануне сообщалось, что в Болгарии фермеры планируют крупномасштабные протесты из-за возобновления импорта украинской агропродукции. Премьер-министр страны Николай Денков назвал их доводы "совершенно несостоятельными". Более того, премьер, комментируя отказ фермеров встретиться с ним, заявил: "Я не веду переговоров с террористами".

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия, а сегодня и Румыния продлили запрет на украинскую аграрную продукцию.

Также Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать участие в платформе по зерну из Украины.

Тем временем Украина уже подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.