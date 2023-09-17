В Болгарии в понедельник, 18 сентября, фермеры планируют крупномасштабные протесты из-за возобновления импорта украинской агропродукции. Премьер-министр Болгарии Николай Денков назвал их доводы "совершенно несостоятельными".

Об этом сообщает болгарский портал БНР.

"Представители сектора не могут утверждать, что государство не заботится о них, когда государство дает более 2 млрд левов; не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям ввиду того, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, купленные за европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими", – заявил Денков.

Он посоветовал производителям зерна отказаться от европейских средств, а затем запрещать украинские товары.

Также комментируя отказ фермеров встретиться с ним, премьер-министр Болгарии заявил: "Я не веду переговоров с террористами".

Напомним, парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Накануне снятие эмбарго поддержало правительство республики.

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